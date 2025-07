- Dolaziće po tri mesečno, a to znači do Nove godine 19, a do 1. marta svih 25 tramvaja. Dugačak je 30 metara, širok 2,40. Ima veći kapacitet putnika, veći broj putnika za stajanja, snažniji motor, a težina je manja u poređenju sa španskim.

Šapić ističe i da prestonica dobija novu liniju 8 od Trošarine do Slavije.