Slušaj vest

Šapić je novinarima, prilikom predstavljanja novih tramvaja koji od sutra izlaze na beogradske ulice, rekao da će, ako nešto ostane od radova posle tog perioda, to biti trotoari i postavljanje kamenih ploča.

"Ono što sad znam je da ćemo sat i taj kamen kojim će postolje biti oblepljeno morati da sačekamo do 15. (septembra). Pričam o beogradskom satu u onom kružnom toku, koji se nikada neće graditi, na onom nevidljivom trgu. E pa na tom nevidljivom trgu će doći nevidljivi sat sa nevidljivim postoljem. Pokušaćemo da pustimo saobraćaj ranije, ali to neće ugrožavati funkcionisanje", kazao je on.

Dodao je da grad do septembra treba da pokuša da osposobi pojedine delove grada za saobraćaj.

"Iza nas je stvarno jedan izuzetno turbulentan period, znate i sami što se tiče saobraćaja u gradu. Ja se nadam da izlazimo iz toga i da ćemo ući u jedno normalno funkcionisanje, da više nećemo morati da gledamo u nebo da li će negde nešto biti zablokirano, da li će moći da se prođe", kazao je Šapić.

Dodao je da će grad maksimalno iskoristiti avgust, dok su manje gužve u saobraćaju, kako bi bili ubrzani i završeni svi radovi, najavljujući da će Terazije u jednom trenutku biti potpuno zatvorene - od 2. do 11. avgusta.

Na pitanje da li će doći do zatvaranja tramvajskog saobraćaja na Mostu na Adi zbog rekonstrukcije pragova i šina, gradonačelnik je kazao da su to "baljezgarije" i rekao da neće odgovarati na takva pitanja, dodajući da će građani biti informisani ukoliko dođe do takve odluke.

Govoreći o zaustavljenim radovima na staničnoj zgradi Autobuske stanice na Novom Beogradu, kazao je da su obustavljeni zbog žalbe jednog od ponuđača na tenderu, kao i da nema informaciju kada bi oni mogli da budu nastavljeni.

"Šta da uradi onda Gradska građevinska direkcija? Da to ignoriše i da dodeli posao? To je kršenje zakona. Očekujete da vršimo pritisak na komisiju kako će da odluči? Pa to je kršenje zakona. Šta ćemo sada - pa ništa, takav je zakon. Poštovaćemo zakon", kazao je gradonačelnik.

1/9 Vidi galeriju Novi tramvaji u Beogradu Foto: Kurir

"Onoliko koliko imamo - toliko trošimo"

Upitan kako gradski budžet podnosi sve radove, Šapić je kazao da je budžet Beograda ostao isti kao i u prethodne tri godine, iako su cene povećane za 25-30 odsto, dodajući da koristi sve kapacitete koje ima na raspolaganju, kao i da grad ima veći kreditni potencijal nego što koristi.

"Onoliko koliko imamo - toliko trošimo. E sad, kako sada svega ovoga ima, a ranije nije bilo - to nije pitanje za mene", kazao je Šapić.