Nikome nije lako na visokim temperaturama, ni ljudima ni životinjama. One su, čini se, jedva dočekale malo prijatnije temperature. Kako se rashlađuju i prilagođavaju vremenskim promenama govorio je Kristijan Ovari, biolog Beo zoo-vrta.

„Verujte mi da je njima letovanje fascinantno. Temperatura je uvek oko 25 stepeni, zimi je malo spustimo na 15, ali oni najviše uživaju u tom opsegu od plus četiri do plus 26. Kolege ih hrane, tako da imaju deluks smeštaj“, istakao je Ovari.