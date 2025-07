– U odnosu na tramvaj kompanije KAF koji je stigao 2009. godine, ovaj tramvaj firme „Bozankaja” ima veći kapacitet mesta, a to je 194 naspram 168 koliko ima KAF-ov, kao i veći broj putnika koji mogu da stoje, 118 u odnosu na 90. Novi tramvaji bolje ulaze u krivine, što omogućava lakše manevrisanje u užem gradskom jezgru, imaju veću snagu motora i niži su u unutrašnjosti i kod vrata, što olakšava ulazak i izlazak putnika. Za razliku od KAF-ovih, mogu da saobraćaju u svim delovima grada. Zahvaljujući ovim tramvajima dobićemo jednu novu liniju, i to liniju 8, što će omogućiti povećanje intervala polazaka i doprineti boljoj usluzi – rekao je juče Aleksandar Šapić , gradonačelnik Beograda, predstavljajući nove tramvaje.

On je rekao i da je testiranje softvera za prvi tramvaj koji je danas izašao na ulice trajalo dva meseca, ali da će kod svakog sledećeg to testiranje biti kraće, te da će do kraja marta sledeće godine svih 25 biti na ulicama grada.