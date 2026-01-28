Slušaj vest

Reč je o velikoj SFRJ robnoj kući slovenačkog Merkatora koja se prostirala na nekoliko spratova. Imala je prizemlje i dva sprata, a u donjem podzemnom delu i ogroman moderan supermarket.

Po slovenačkoj robnoj kući čitav taj kraj koji se prostire do Dunava i nekadašnjeg hotela Jugoslavija dobio je naziv Stari Merkator, koji nosi i dan-danas i to kad je izgrađen novi kod Bloka 30.

U jednom od pratećih lokala na spratu otvoren je i slovenački restoran po imenu "Pri Majol'ki" kom su lokalci "smuljali" ime i od milja ga decenijama zvali Primajolka. Osim restorana u brojnim lokalima bile su radnje tadašnjih najpoznatijih SFRJ giganata poput velikih prodavnica nameštaja, Kraša, Štarka...

On se nalazio na prvom spratu novog tržnog centra "Merkator" u Novom Beogradu, što se i vidi na fotografiji iz 1979. godine.

Na slici se vidi i ulaz u restoran kao i nalepnice koje su označavale da su se tu primale tadašnje kreditne kartice poput čuvenog Dajnersa (Diners), što je bila velika novina za Beograd tog vremena, piše stranica Kaldrma.

Tu su na nedeljni ručak sa decom dolazile cele porodice, a komšije rado svraćale na domaća jela, vinjak i pivo. Tu je vrvelo od života, grmele su svadbe, ispraćaji i veselja a u tadašnjem beogradskom socijalizmu, drugovi i drugarice su se udešavali i svečano oblačili za večernji izlazak ili slavlje na tom mestu...

Obavezno odelo i kravata, a za gospođe "trajna" i kostim (suknja i sako).

U tom restoranu služila su se jela slovenačke i srpske nacionalne kuhinje a jedno vreme bio je veoma popularno mesto u Beogradu.

Posle 1991. godine menja ime u "Vojvodina" da bi kasnije potpuno prestao sa radom.

Mnogi ga se i danas sećaju sa nostalgijom na najlepše trenutke iz mladosti.