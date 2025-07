Bio je istaknuti borac za radnička prava i uvođenje opšteg glasačkog prava u Kraljevini Srbiji. Godine 1905. pristupio je Srpskoj socijaldemokratskoj stranci, pri čemu je socijalističkim krugovima počeo da se afirmiše kao saradnik „Radničkih novina“, čiji je glavni urednik postao 1908. godine. Maja 1909. godine postao je član Glavne partijske uprave Srpske socijaldemokratske partije, a septembra 1911, na predlog Dimitrija Tucovića bio je izabran za sekretara Glavne partijske uprave. Ovu dužnost obavljao je do septembra 1912. godine i ponovo od 1915. godine do smrti. Zajedno sa Dimitrijem Tucovićem pokrenuo je list Borba, koji je izlazio od 1910. do 1914.godine.