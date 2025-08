– Smatram da se tuguje u miru i tišini jer onom koji to preglasno čini cilj je reklamiranje i profitiranje. Grad Beograd će nastaviti da pomaže u organizaciji, ali ja se više neću obraćati, iako ću nastaviti da dolazim, baš iz tog razloga. Mislim da smo naročito tih nesrećnih devedesetih imali previše onih koji su glasno srbovali, a malo delovali, a oni koji su delovali najgore su prošli, dobrim delom i zaslugom sopstvenog naroda. To što nam se desilo devedesetih nije ništa različito od onoga što nam se desilo četrdesetih. Ne budemo li se mi dozvali u pamet, desiće se opet. Nemojmo da se iznenađujemo zbog toga šta nam je neko uradio jer mu se ukazala prilika, zato što su to kroz istoriju radili kad god su mogli. Zato se njima ne bih bavio već nama – rekao je Šapić.