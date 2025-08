Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da će svi radovi na Trgu Nikole Pašića biti završeni u roku od dva dana, ali da on ne zna kada će taj trg biti pušten u saobraćaj zbog kampa studenata koji žele da uče u Pionirskom parku i ispred Skupštine Srbije.

Na konferenciji za novinare u Starom dvoru, Šapić je rekao da su radovi gotovi, a da bi saobraćajna signalizacija trebalo da bude postavljena do četvrtka. Dodao je da, međutim, puštanje saobraćajnice u rad ne zavisi od Grada, već od od onih koji je blokiraju. Šapić izjavio je da se očekuje da će radovi na Trgu republike i na Terazijama biti završeni do 1. septembra i da će biti pušten saobraćaj.

"Ostaće nam još nekih 15-20 dana da se radi postament za sat. Sat je već stigao, ono što nedostaje je kamen kojim treba da se taj postament oblepi, ali to neće ugrožavati saobraćaj. Nadam se da ćemo biti spremni da Vasinu ulicu, Trg republike, Terazije i pustimo u saobraćaj od 1. septembra'', rekao je Šapić.

"Planiramo da raspišemo to da li na jesen ili početkom sledeće godine", najavio je Šapić.

Gradonačelnik je istakao i da je u planu potpuna rekonstrukcija platoa ispred Filozofskog fakulteta , za šta je, kako je dodao, Grad pokrenuo inicijativu još pre dve godine. "Ako se sećate, pre još dve i po godine smo o tome govorili, pa nam Ministarstvo građevine nije davalo neke dozvole, pa nam je ponovo Zavod za zaštitu spomenika tražio da se menja projekat, svašta nešto su tražili i nadam se da smo sada došli do neke, hajde da kažemo, forme projekta koji je za njih prihvatljiv", rekao je Šapić.

"Nije se promenio rok koji sam vam dao, a to je da završavamo garaže krajem 2026. godine. I to se sad poklapa s ovim radovima kod Hrama, jer onog momenta kada se odobri izvođač za radove kod Hrama ti radovi ne bi trebalo da traju duže od godinu, godinu i po dana", naveo je Šapić.

"Do kraja godine bi trebala garaža da bude gotova, onda se kreće u radove na parku koji se iznad nalazi, koji će, kao što sam već rekao, da bude jedinstven u ovom delu Evrope, gde ćete moći iz parka da imate pogled na ono što je arheologija našla i to nam je dramatično odložilo početak radova, ali mislim da je vredelo jer će da bude zaista jedan, slobodno mogu reći, park-muzej", ukazao je Šapić.

"Savska ulica se dugo radila, imaćemo probijanje Karađorđeve, vezaćemo to za naše radove. Mislimo da će to značajno da rastereti saobraćaj u centru grada. Što se tiče tog estetskog aspekta svakako je mnogo lepše, sređenije i urednije. Pokušaćemo da maksimalo iskoristimo saobraćajnice koje su napravljene unutar Beograda na vodi, da povežemo sva tri ili četiri mosta", naveo je Šapić.

Što se tiče sanacije Savskog priobalja , on je rekao da su radovi u toku i da se očekuje da se pređe na drugu stranu i da se očiste deo kod Kule Nebojša i dunavski deo.

Kako je dodao, nekada morate da istrajete u nekim stvarima koje deluju nemoguće, da bi se posle svi priključili i rekli da su oni to od početka mislili, samo im je bilo glupo da kažu.

"Važno je da mi idemo u tom pravcu i da se Savska obala sređuje, da divljih splavova tu više nema. Očekujem kod Sajma da se uskoro uklanja, a i od hotela Jugoslavije do Ušća takođe je u toku uklanjanje", rekao je Šapić.

On je naveo i da rekonstrukcija zgrade Hitne pomoći ide svojom dinamikom i da za sada nema informacija da će biti kašnjenja, dodajući da se očekuje završetak do sredine 2026. godine.

"Niko više nikad nije spomenuo Brankov most i to vam je praksa kako ovde sve funkcioniše. Kada se nešto radi, ocrni ga, ispljuj ga, isfekališi ga koliko god možeš, nakon toga pravi se lud. I ponovljaću tu rečenicu svaki put kad dođem ovde, iako ćete vi svi da ignorišete i da se pravite da nisam izgovorio, jer i to je nova praksa u našim medijima", rekao je Šapić.