Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka, u sredu, 6. avgusta 2025. godine, od 10 do 18, bez vode će ostati deo potrošača u naselju Vinča, i to u ulicama Dunavski do, Vinčanskom, Beogradskom, Vidovdanskom i Ulicom Miće Stojkovića.