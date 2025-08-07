Slušaj vest

Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u ovim opštinama.

Savski venac 09:00 - 15:00

DELIGRADSKA: 20, KRALJA MILUTINA: 52-54, TIRŠOVA: 5-7,

Novi Beograd 08:30 - 14:30

BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 164-174, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 175-217, NARODNIH HEROJA: 36-40A,

Zemun 08:30 - 14:30

Naselje NOVI BEOGRAD: BULEVAR HEROJA SA KOŠARA: 2-2v,

Zemun 10:00 - 12:00

Naselje BATAJNICA: BRAĆE RADIŠIĆ: 4A-4V, DISKONT PKB NOVA 21: 2-14,17, KNEZA PASKAČA : 2-14,18, KRALJA RADOSLAVA : 38-68,72-88,53-85,99-99G, KRALJA VLADISLAVA : 22-42,46-50B,54-64,13-29,33-35,39-43,47-59, MAJKE JUGOVIĆA: 16-16A,30-36,11, MALA: 6-10,

Zemun 09:00 - 16:00

AUTOPUT ZA ZAGREB: 20,

Lazarevac 09:00 - 15:00

Opština Ljig: naseljeno mesto Šupci zaseok za Glišiće perema Belanovici.

Kurir.rs

