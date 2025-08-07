Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u četvrtak, 7. avgusta 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Podujevske ulice (od Onisima Popovića do Ulice dr Velizara Kosanovića).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterne.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradDANAS BEZ STRUJE OVE BEOGRADSKE OPŠTINE! Isključenja počinju od 8:30 časova, proverite da li je vaša ulica na spisku!
IMG_20250418_093323.jpg
BeogradNa ovim mestima danas možete pokazati humanost na delu i nekome spasiti život! Vaše malo nekome znači puno!
450019.00_41_30_23.Still019.jpg
BeogradBEZ VODE DANAS DELOVI GROCKE I LEŠTANA: U ovim ulicama suve česme od 10 do 18 časova: Proverite da li ste na spisku
profimedia0434020824.jpg
Beograd"RADOVI NA TRGU NIKOLE PAŠIĆA BIĆE GOTOVI ZA DVA DANA" Gradonačelnik Šapić o svim radovima u Beogradu
x Beta Milos Miskov.jpg