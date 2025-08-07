Isključenje vode
BEZ VODE DANAS OVI DELOVI BEOGRAD: U ovim ulicama suve česme od 8:30 do 18 časova: Proverite da li ste na spisku!
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u četvrtak, 7. avgusta 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Podujevske ulice (od Onisima Popovića do Ulice dr Velizara Kosanovića).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterne.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
