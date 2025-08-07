Slušaj vest

Ekipe Hitne pomoći su intervenisale ukupno 107 puta, od čega je 18 bilo na javnom mestu, mahom zbog lica u alkoholisanom stanju, piše Tanjug.

Tokom noći došlo je i do jedne saobraćajne nesreće, ali bez povređenih učesnika, koji, kako je rečeno iz Hitne pomoći, nisu ni voženi u kliničko-bolničke centre.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici - asmatičari, hipertenzičari kao i starija lica.

Ne propustiteBeogradBEZ VODE DANAS OVI DELOVI BEOGRAD: U ovim ulicama suve česme od 8:30 do 18 časova: Proverite da li ste na spisku!
voda-foto-ap-jan-2018.jpg
BeogradBEZ STRUJE DANAS SLEDEĆE BEOGRADSKE OPŠTINE! Isključenja počinju od 8:30 časova, proverite da li je vaša ulica na spisku!
8919.jpg
BeogradPomozite danas nekome i pokažite humanost na delu! Vaše malo nekome znači puno - evo gde možete dobrovoljno to i učiniti!
davanje krvi shutterstock_1797626095.jpg
BeogradAUTOMATI ZA TAKSI VAUČERE POSTAVLJENI NA AERODROMU "NIKOLA TESLA" Detaljno objašnjenje kako rade, koliko koštaju i koje zone pokrivaju (VIDEO)
aerodrom.jpg