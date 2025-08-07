Ekipe Hitne pomoći su intervenisale ukupno 107 puta, od čega je 18 bilo na javnom mestu , mahom zbog lica u alkoholisanom stanju, piše Tanjug.

Tokom noći došlo je i do jedne saobraćajne nesreće, ali bez povređenih učesnika, koji, kako je rečeno iz Hitne pomoći, nisu ni voženi u kliničko-bolničke centre.