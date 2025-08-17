Slušaj vest

Pre nekoliko dana prolaznici u centru Beograda svedočili su jednoj veoma lepoj sceni.

Naime, jedan mladić iz Turske zaprosio je svoju devojku dok su ulični svirači izvodili pesmu "O bela ćao".

Jedna devojka sasvim slučajno usnimila je ovu dirljivu scenu.

Momak iz Turske i njegova devojka plesali su u Knezu ispred svirača. Tokom plesa mladić je kleknuo ispred svoje devojke, izvadio prsten i zaprosio je.

Ne propustiteSrbijaVOJNIČINA! ZBOG NJEGA GORE MREŽE! Prvo se na vernost zakleo Srbiji a onda i njoj! Najlepša priča iz Vojske Srbije (VIDEO)
screenshot-20240627-102022.jpg

Brojni prolaznici bili su oduševljeni, a par je dobio i aplauz.

- Mladić iz Turske je odlučio da zaprosi svoju devojku na ulici u Knezu u Beogradu. Slučajno sam snimila taj divan momenat. Nek je sa srećom - napisala je korisnica Titkoka.

Ne propustiteSrbijaSPEKTAKULARNO NA FESTIVALU BALONA U KIKINDI: Samo par trenutaka pre poletanja usledio emotivan trenutak - o ovome sada priča čitav grad! (FOTO)
Festival balona foto s.u. (2).JPG
DruštvoZaprosio devojku u prepunom kafiću, ona ustala i vratila se posle pet minuta: Usledio je šok. Svi su zanemeli!
shutterstock_518653513.jpg
SrbijaTRANSPARENT NA VRHU ZGRADE I NEKOLIKO EMOTIVNIH REČI! Nikola iz Leskovca oduševio sugrađane i svoju izabranicu: "Maja..." (FOTO)
profimedia0342356565.jpg
DruštvoPOGLEDAJTE ŠTA JE URADIO OVAJ ČAČANIN: Ivan je pokazao da pravi heroji sprečavaju vatrene stihije, ali pale srca! (foto)
4.jpg

Prosidba na Alpima Izvor: Belvedere des Ecrins - vidikovac