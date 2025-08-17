Jedna devojka slučajno je snimila ovu dirljivu scenu, prolaznici oduševljeni
LEPO
Devojka slučajno snimila šok scenu u Knezu: Ono što je mladić iz Turske uradio usred Beograda ostavlja bez teksta (VIDEO)
Slušaj vest
Pre nekoliko dana prolaznici u centru Beograda svedočili su jednoj veoma lepoj sceni.
Naime, jedan mladić iz Turske zaprosio je svoju devojku dok su ulični svirači izvodili pesmu "O bela ćao".
Jedna devojka sasvim slučajno usnimila je ovu dirljivu scenu.
Momak iz Turske i njegova devojka plesali su u Knezu ispred svirača. Tokom plesa mladić je kleknuo ispred svoje devojke, izvadio prsten i zaprosio je.
Brojni prolaznici bili su oduševljeni, a par je dobio i aplauz.
- Mladić iz Turske je odlučio da zaprosi svoju devojku na ulici u Knezu u Beogradu. Slučajno sam snimila taj divan momenat. Nek je sa srećom - napisala je korisnica Titkoka.
Reaguj
Komentariši