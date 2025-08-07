Pronađena avio-bomba iz Drugog svetskog rata na gradilištu Beograda na vodi

Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na stanovnike u okolini "Beograda na vodi" da u subotu, 9. avgusta, u ranim jutarnjim časovima napuste svoje domove zbog uklanjanja avio-bombe teške 500 kilograma, pronađene na gradilištu. Akcija počinje u 7 časova, a policija će zatvoriti više ulica u centru Beograda.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, u subotu, 9. avgusta 2025. godine, u ranim jutarnjim časovima, izvršiće uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, pronađene u Ulici Nikolaja Кravcova, na gradilištu "Beograda na vodi".

1/4 Vidi galeriju Pronađena avio-bomba iz Drugog svetskog rata na gradilištu Beograda na vodi Foto: MUP Srbija

Pronađena avio-bomba teška je oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 220 kilograma.

MUP pozvao građane da napuste svoje domove

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane u okolini gradilišta "Beograda na vodi", kod Tržnog centra "Galerija" i zgrada u delovima ulica: Nikolaja Кravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Кravcova i vožda Đorđa Stratimirovića) i Bulevara Vudroa Vilsona (na delu od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića), da u subotu, 9. avgusta, u periodu od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove. Ukoliko to nije izvodljivo, preporuka je da otvore prozore, spuste roletne i udalje se od prozora. Sam početak akcije uklanjanja avio-bombe predviđen je za 7 časova.

Takođe, preporučuje se građanima iz Ulice Nikolaja Кravcova i Bulevara Vudroa Vilsona (od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića) da uklone svoja parkirana vozila najkasnije do petka 8. avgusta, do 22 časa. U suprotnom, vozila će biti premeštena na parkinge na Slaviji i Starom Sajmištu.

Avio-bomba pod stalnim nadzorom

Lokaciju na kojoj je pronađena avio-bomba sve vreme obezbeđuju pripadnici Policijske uprave za grad Beograd.