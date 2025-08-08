Slušaj vest

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Vračar, u petak, 8. avgusta 2025. godine, od 09.00 do 20.00 sati, bez vode će ostati potrošači u ulicama Kneza od Semberije broj 2 i Požarevačkoj (od Lozničke do Kneza od Semberije).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

VOŽDOVAC

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Voždovac, u petak, 8. avgusta 2025. godine, od 08.00 do 20.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • Radomira Markovića (od broja 14 do broja 18),
  • Milorada Miškovića,
  • Franje Mihalića,
  • Riste Nikolića i
  • Bulevaru JNA (brojevi 2b, 2v i 2g).

PALILULA/ZVEZDARA

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštinama Palilula i Zvezdara, u petak, 8. avgusta 2025. godine, od 08.30 do 16.00 sati, bez vode će ostati potrošači sledećim ulicama:

  • Šejkinoj (od Milorada Dimitrijevića do Ljube Danilovića),
  • Ružice Sokić,
  • Milorada Dimitrijevića i Selene Dukić.

Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.

ZEMUN

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, u petak, 8. avgusta 2025. godine, od 09.00 do 20.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • Banatskoj (od INEP-a do Cara Dušana),
  • Skopljanskoj,
  • Niškoj,
  • Ruskoj,
  • Šumadijskoj,
  • Cara Dušana (od Banatske do Filipa Višnjića),
  • Zadužbinskoj,
  • Vojvođanskoj i u naselju Zemunske kapije.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

