BEZ VODE DANAS OVI DELOVI BEOGRADA: U ovim ulicama suve česme od 8 do 20 časova: Proverite da li ste na spisku!
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Vračar, u petak, 8. avgusta 2025. godine, od 09.00 do 20.00 sati, bez vode će ostati potrošači u ulicama Kneza od Semberije broj 2 i Požarevačkoj (od Lozničke do Kneza od Semberije).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
VOŽDOVAC
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Voždovac, u petak, 8. avgusta 2025. godine, od 08.00 do 20.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Radomira Markovića (od broja 14 do broja 18),
- Milorada Miškovića,
- Franje Mihalića,
- Riste Nikolića i
- Bulevaru JNA (brojevi 2b, 2v i 2g).
PALILULA/ZVEZDARA
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštinama Palilula i Zvezdara, u petak, 8. avgusta 2025. godine, od 08.30 do 16.00 sati, bez vode će ostati potrošači sledećim ulicama:
- Šejkinoj (od Milorada Dimitrijevića do Ljube Danilovića),
- Ružice Sokić,
- Milorada Dimitrijevića i Selene Dukić.
Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.
ZEMUN
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, u petak, 8. avgusta 2025. godine, od 09.00 do 20.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Banatskoj (od INEP-a do Cara Dušana),
- Skopljanskoj,
- Niškoj,
- Ruskoj,
- Šumadijskoj,
- Cara Dušana (od Banatske do Filipa Višnjića),
- Zadužbinskoj,
- Vojvođanskoj i u naselju Zemunske kapije.
Kurir.rs