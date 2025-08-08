DANAS BEZ STRUJE OVE BEOGRADSKE OPŠTINE! Isključenja počinju od 8 časova, proverite da li je vaša ulica na spisku!
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u ovim opštinama.
Zvezdara 09:00 - 14:00
MIHAILA BULGAKOVA: BB,4,1-5,
Novi Beograd 08:30 - 12:30
BLAGOJA MARJANOVIĆA-MOŠE: 2-24,7-37, BOCE I JAKŠE: 2-40,3-5, DIMITRIJA GEORGIJEVIĆA-STARIKA: 2-108, DRAGIŠE BRAŠOVANA: 26-60, PARTIZANSKE AVIJACIJE: 7-13, STOJANA ARALICE: 1-163, TRAJKA RAJKOVIĆA: 2-8,1-7, VAJARA ŽIVOJINA LUKIĆA: 18-60,17-55, VASILIJA ĐUROVIĆA-VAKA: 1-71, VELEMAJSTORA BORE KOSTIĆA: 2-40,1-59, Naselje BEOGRAD: DR TEODORA BOROCKOG: 2-60,64-94,1-83,
Novi Beograd 09:00 - 17:00
SAVSKI NASIP: BB,
Grocka 08:00 - 16:00
Naselje GROCKA: BULEVAR REVOLUCIJE: 52-76,82,138G,206A,53-53A,137, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 2-6B,1-11,15-25, KOSOVSKA: 2-4,1-15, LUPOGLAVSKI PUT: 2,14-18,1-21V, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-8,12-18A,22A,1-27,31,
Obrenovac 19:00 - 21:00
Naselje OBRENOVAC: UZUN MIRKOVA: 12,
Surčin 08:00 - 15:00
Naselje SURČIN: KOLUMBOVA: 33-33a, MOME KAPORA: 6, PETOG OKTOBRA: 3, VIŠEGRADSKA: 5,9-11, VOJVOĐANSKA: 494-498,401-403a,407i,
Lazarevac 09:00 - 15:00
Opština Ljig; naseljeno mesto Šupci zaseok Koviljača.
Lazarevac 08:00 - 10:00
Opština Lajkovac: naseljeno mesto Strmovo prema Nanomiru.
Lazarevac 08:00 - 09:00
Ibarski put od jezera Očaga pa prema benzinskoj pumpi Marić Komerc.
Lazarevac 15:00 - 16:00
Ibarski put od jezera Očaga pa prema benzinskoj pumpi Marić Komerc.
Kurir.rs