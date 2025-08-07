Slušaj vest

Danas je došlo do saobraćajne nesreće u Gandijevoj ulici u Beogradu, a jedna ženska osoba je povređena. 

- Automobil izleteo sa puta preko trotoara i udario u gradu u Gandijevoj - navodi se na Instagram stranici "192_rs", dok se u komentarima navodi da su dve osobe povređene. 

Trenutno nema zvanične potvrde o uzroku nesreće, kao ni o stanju povređenih. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaJOŠ JEDNA TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD DESPOTOVCA: Šest osoba povređeno, među njima i dete, pre toga poginuo vozač (89) (foto)
Saobraćajna nesreća Despotovac.jpg
HronikaOVO JE TUTINAC KOJI JE POGINUO U NEMAČKOJ: Nastradao u direktnom sudaru s kamionom (foto)
Untitled-14444.jpg
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD DESPOTOVCA! Auto sleteo s puta, jedan nastradali
screenshot-5.jpg
BeogradMIRNA NOĆ U BEOGRADU: Jedna saobraćajna nezgoda bez povređenih
IMG_20250509_221126.jpg