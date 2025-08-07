Slušaj vest

Danas je došlo do saobraćajne nesreće u Gandijevoj ulici u Beogradu, a jedna ženska osoba je povređena.

- Automobil izleteo sa puta preko trotoara i udario u gradu u Gandijevoj - navodi se na Instagram stranici "192_rs", dok se u komentarima navodi da su dve osobe povređene.

Trenutno nema zvanične potvrde o uzroku nesreće, kao ni o stanju povređenih.

Uviđajem će biti poznato više detalja.