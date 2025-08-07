Sudar
AUTOMOBILOM IZLETEO SA TROTOARA I ZABIO SE U ZGRADU Stravična saobraćajna nesreća u Beogradu: Više osoba povređeno (VIDEO)
Nije poznato koliko je osoba povređeno u ovoj saobraćajnoj nesreći u Gandijevoj ulici, dok se navodi da je najmanje dve
Danas je došlo do saobraćajne nesreće u Gandijevoj ulici u Beogradu, a jedna ženska osoba je povređena.
- Automobil izleteo sa puta preko trotoara i udario u gradu u Gandijevoj - navodi se na Instagram stranici "192_rs", dok se u komentarima navodi da su dve osobe povređene.
Trenutno nema zvanične potvrde o uzroku nesreće, kao ni o stanju povređenih.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
