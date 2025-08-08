Slušaj vest

Saobraćajna nesreća se dogodio u Glavnoj ulici kod Madlenijanuma u 19.20 časova, a hitna služba prevezla je povređenog u KBC Zemun.

Motociklista (30) je zadobio lakše povrede u udesu koji se dogodio na Banjici u Ulici Bahtijara Vagabzade u 20.11. sati, piše Tanjug.

U centru Jakova u 23.10 sati autobus je udario 46-godišnjeg muškarca, koji je potom sa lakšim povredama prevezen u KBC Zemun.

U 00.38 časova u Prvomajskoj ulici kod broja 88 u udesu su povređena četiri mladića od 22 i 24 godine starosti.

Prevezeni su u KBC Zemun, a stepen njihovih povreda nije poznat.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći obavile 120 intervencija, od kojih su 32 bile na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali srčani bolesnici i astmatičari.

Ne propustiteBeogradDANAS BEZ STRUJE OVE BEOGRADSKE OPŠTINE! Isključenja počinju od 8 časova, proverite da li je vaša ulica na spisku!
IMG_20250418_093323.jpg
BeogradBEZ VODE DANAS OVI DELOVI BEOGRADA: U ovim ulicama suve česme od 8 do 20 časova: Proverite da li ste na spisku!
voda sa česme shutterstock_2473504711.jpg
BeogradJEDNA LINIJA TROLE SE PRIVREMENO UKIDA Radovi u Beogradu za vikend: Evo šta su alternative
trola-foto-vlada-sporcic-jun-2017.jpg
BeogradAUTOMOBILOM IZLETEO SA TROTOARA I ZABIO SE U ZGRADU Stravična saobraćajna nesreća u Beogradu: Više osoba povređeno - JEDNU ŽENU DIGAO NA KROV? (VIDEO)
Screenshot 2025-08-07 191836.jpg