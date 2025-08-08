Slušaj vest

Pripasnici Sektora za vanredne situacije, Odeljenja za civilnu zaštitu, trenutno su na terenu u Beogradu na vodi, gde vrše poslednje pripreme za uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata pronađene u Ulici Nikolaja Kravcova na gradilištu "Beograda na vodi". 

Pripadnici Civilne zaštite, lepe flajere i upozoravaju građane o potrebnoj evakuaciji i bezbednosnim procedurama.

- Uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata pronađene u Ulici Nikolaja Kravcova na gradilištu "Beograda na vodi" počeće sutra 9. avgusta u 7 časova -  saopšteno je ranije iz MUP-a.

Istovremeno, pozivaju se građani koji žive u okolini gradilišta da se sutra evakuišu u periodu od 6 do 9 časova i da uklone svoja parkirana vozila. Zbog toga su pripadnici Sektora za vanredne situacije i danas na terenu, gde i lično upozoravaju građane i upoznaju ih sa bezbednosnim procedurama.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane u okolini gradilišta "Beograda na vodi", kod Tržnog centra "Galerija" i zgrada u delovima ulica: Nikolaja Kravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Kravcova i vožda Đorđa Stratimirovića) i Bulevara Vudroa Vilsona (na delu od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića), da u subotu u periodu od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove - navodi se u saopštenju.

Priprema za sutrašnje uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe britanske proizvodnje  Foto: Ustupljene fotografije

 Dodaje se da je preporuka da, ukoliko to nije izvodljivo, spuste roletne i udalje se od prozora.

Preporučuje se građanima iz Ulice Nikolaja Kravcova i Bulevara Vudroa Vilsona, od ugla sa Ulicom vožda Đorđa Stratimirovića, da uklone svoja parkirana vozila najkasnije do večeras u 22 časa, a u suprotnom će vozila biti premeštena na parkinge na Slaviji i Starom Sajmištu.

Lokaciju na kojoj je pronađena avio-bomba sve vreme obezbeđuju pripadnici Policijske uprave za grad Beograd.

Pronađena avio-bomba teška je oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 220 kilograma.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju uputstva i naređenja nadležnih službi, kao i da prate aktuelne informacije putem sredstava javnog informisanja, kako bi postupak uklanjanja i uništavanja bombe protekao bezbedno i u najkraćem mogućem roku.

Ne propustiteHronikaBAČENA BOMBA NA POZNATI BEOGRADSKI RESTORAN USRED NOĆI Popucala sva stakla, krov oštećen! I ranije bio meta bombaša
IMG_20250616_000214.jpg
HronikaUŽAS KOD LESKOVCA! ŽENI PRETIO BOMBOM, USLEDILA EKSPLOZIJA: Neviđena drama dogodila se u porodičnoj kući!
1744562742343.jpg
HronikaDOJAVE O BOMBAMA NA VIŠE LOKACIJA U BEOGRADU: Jedna od prijava i u centru grada
1744562742333.jpg
HronikaRESTORAN NA KOJI JE BAČENA BOMBA JE U SUVLASNIŠTVU ŽENE SRPSKOG TENISERA! Atraktivna Andriana Bozoljac jedna od vlasnica lokala u centru Beograda (foto, video)
MixCollage-25-May-2025-03-05-PM-8551.jpg