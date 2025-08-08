Slušaj vest

Pored državne ceremonije kojom se odavanjem počasti i polaganjem venaca na spomenik dr Arčibalda Rajsa u Topčiderskom parku tradicionalno obeležeava godišnjica smrti ovog prijatelja Srbije „za sva vremena“, počast dr Rajsu odata je i polaganjem venaca na njegovo poslednje počivalište na Topčiderskom groblju u Beogradu.

Rodolof Arčibald Rajs bio je švajcarski forenzičar, publicista, doktor hemije i profesor na Univerziteta u Lozani. Najveće uspehe je ostvario kao kriminolog, radom na istraživanju zločina nad srpskim stanovništvom u vreme Prvog svetskog rata. Na poziv srpske vlade, 1914.

godine je došao Srbiju, da istraži zločine austrougarske, nemačke i bugarske vojske nad civilnim stanovništvom. Napisao je značajan broj knjiga i radova na ovu temu, a slao je i redovne izveštaje koji su objavljivani u uglednim međunardonim časopisima onog doba. Sa srpskom vojskom prešao je Albaniju, Solunski front i sa Moravskom divizijom u novembru 1918. godine umarširao u oslobođeni Beograd.

Po završetku rata radio je na modernizaciji odeljenja kriminalističke tehnike pri Ministarstvu unutrašnjih dela. Pred kraj karijere, razočaran negativnim pojavama u društvenom i u političkom životu posleratne Srbije, povukao se sa svih javnih funkcija i živeo skromno u svojoj vili „Dobro polje2 na Topčideru. 1926. godine je proglаšen za počasnog građanina grada Krupnja, kao i počasnim pešadijskim kapetanom 2. klase Vojske Kraljevine SHS.