Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u ovim opštinama.

Savski venac 08:00 - 14:00

NEMANJINA: 9,

Surčin 07:00 - 17:00

Naselje SURČIN: ANE KARENJINE: 1, BOBIJA FIŠERA: 5-9, CARA DUŠANA: 36, DR JOVANA RAŠKOVIĆA: 3, GETEOVA: 4, HIPOKRATOVA: 2, ILIRSKA: 16-22,1-3,7-9, JOVANA DUČIĆA: 3, KAJMAKČALANSKA: 12,18-18A,13-17, KORDUNSKA: 3, MATICE SRPSKE: 10,14,15, METOHIJSKA: 14, MILANA RAKIĆA: 2,6, PARISKA: 5A, SREMSKIH PARTIZANA: 139, STERIJINA: 55-57, ŠUMADIJSKA: 3, TAŠKA NAČIĆA: 4,8,1-5, VINOGRADSKA: 43a-43c,47c-47d, VOJVOĐANSKA: 366-372o,376-378V,382-382A,386B-392m,400A-412g,418-420V,359d,369-369d,373-381F,385-385F. 

