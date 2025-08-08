Slušaj vest

Zakon bezbednosti saobraćaju nalaže da novopečeni vozači sa probnim vozačkim dozvolama ne mogu da voze automobile sa motorom snage veće od 80 kW (kilovata), odnosno oko 109 konjskih snaga, ako se u vozilu ne nalazi član porodice koji ima vozačku dozvolu više od pet godina.

Ovo pravilo važi za sve vozače B kategorije sa probnom dozvolom u Srbiji, bez obzira da li su maloletni (mlađi od 18) ili punoletni (stariji od 18).

Foto: Jakov Milošević

U kom još slučaju ne može da se vozi bez nadzora

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima jasno kaže i da maloletni vozači koji su položili vozački ispit takođe ne mogu samostalno da voze automobil bez pratnje iskusnijeg vozača.

"Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina", navodi se.

Sve detaljno o polaganju vozačkog ispita u Srbiji, koja su pravila i kako se kreću cene u auto-školama, pročitajte u našem odvojenom tekstu.

Koji automobili dolaze u obzir za vozače sa probnom vozačkom

Kada je reč o ograničenju motorne snage vozila do 80 kilovata, odnosno 109 konjskih snaga, koju moraju da ispoštuju novopečeni vozači sa probnom vozačkom dozvolom, ukoliko žele da voze samostalno, ovo je nekoliko modela automobila koji ispunjavaju taj uslov:

Škoda

Škoda Fabia (Mk3) – oko 59 kW (80 KS)

Škoda Octavia (2008-2012) sa 1.6 benzin ili dizel verzijom — 72-77 kW (98-105 KS)

Škoda Kamiq sa 1.5 benzin motorom – 80 kW (109 KS)

Opel

Opel Corsa 1.2 litreni motori - 55-73 kW (75–99 KS)

Opel Ascona (stari modeli): verzije sa 44-55 kW (60-75 KS)

Fiat

Fiat Tipo (2015-2021): 1.2 benzinski i 1.2 diesel modeli - (70 kW) 95 KS

Fiat Punto: 22kW (60 KS)

Fiat 500 (2015-2019): 51 kW (69KS)

Renault i Citroën

Renault Clio 1.5 dCi – oko 55 kW (75 KS)

Citroën C3 1.6 BlueHDi – oko 73 kW (99 KS)

Peugeot 308 1.5 BlueHDi – oko 75 kW (102 KS)

Golf

VW Golf 1.4 benzinski ili 1.9 TDI - oko 75–80 kW

Kako se kreću kazne

Zakon jasno kaže: Ukoliko vozač sa probnom dozvolom B kategorije upravlja vozilom koje ima snagu motora veću od 80kW, bez prisustva člana porodice koji ima vozačku dozvolu kategorije B najmanje 5 godina, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana.

Ali, ukoliko vozač koji poseduje probnu vozačku dozvolu izvršenjem ovog prekršaja prouzrokuje saobraćajnu nezgodu, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 40.000 do 60.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Foto: Kurir Televizija

Šta sve ne smeju da rade vozači sa probnom dozvolom

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

1) upravlja vozilom brzinom većom od:

na autoputu 110 km/h

na motoputu 90 km/h

na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće

2) otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivnih supstanci

3) upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova

4) za vreme vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku

5) upravlja vozilom kategorije V čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije V u trajanju od najmanje pet godina

6) Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina

7) Vozač može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor

8) Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima

9) Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom „P”, koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila