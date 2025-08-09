Neverovatna akcija
USPEŠNA AKCIJA! Kroz "Bebi parking-mesto" donirano više od 23 miliona dinara porodilištima u Beogradu! (VIDEO)
Grad Beograd i JKP "Parking servis" putem ovih akcija brinu o uslovima u kojoj se naši najmlađi rađaju i odrastaju, i pomažu njihovim roditeljima u prvim danima sa novim članom porodice
Slušaj vest
U prethodnih nekoliko godina porodilištima u Beogradu je kroz akciju "Bebi parking-mesto" donirana oprema u vrednosti većoj od 23 miliona dinara.
Ovom akcijom obuhvaćena su četiri beogradska porodilišta, a ispred svakog od njih nalazi se po šest "bebi parking-mesta".
Grad Beograd i JKP "Parking servis" putem ovih akcija brinu o uslovima u kojoj se naši najmlađi rađaju i odrastaju, i pomažu njihovim roditeljima u prvim danima sa novim članom porodice.
Kurir.rs/Grad Beograd
Reaguj
Komentariši