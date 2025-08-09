Slušaj vest

U prethodnih nekoliko godina porodilištima u Beogradu je kroz akciju "Bebi parking-mesto" donirana oprema u vrednosti većoj od 23 miliona dinara.

Ovom akcijom obuhvaćena su četiri beogradska porodilišta, a ispred svakog od njih nalazi se po šest "bebi parking-mesta".

Grad Beograd i JKP "Parking servis" putem ovih akcija brinu o uslovima u kojoj se naši najmlađi rađaju i odrastaju, i pomažu njihovim roditeljima u prvim danima sa novim članom porodice.

Kurir.rs/Grad Beograd

