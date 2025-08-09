Muškarac (44) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Beogradu .

Udes se dogodio na Voždovačkom Kružnom Putu kod Trošarine , jutros u 5.20 i povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 130 puta, a od toga su 23 intervencije bile na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hroničari, među kojima najviše astmatičari i srčani bolesnici, kao i psihijatrijski pacijenti.