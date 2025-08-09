Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, počeli su u 7 časova uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, pronađene u Ulici Nikolaja Kravcova, na gradilištu "Beograda na vodi", saopšteno je iz MUP-a.

U sektoru za vanredne situacije nalazi se i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji odatle prati akciju uklanjanja bombe. Izvučena bomba će biti transportovana najverovatnije preko Gazele, pa dalje preko Pupinovog mosta, obilaznicom prema Pančevu da bi u okolini Kovina bila uništena.

Uklanjanje bombe iz Drugog svetskog rata kod Beograda na vodi Foto: Screenshot RTS

Transport je počeo oko 7.20 sati, avio-bomba je na putu do Deliblatske peščare gde će biti uništena, a transport će trajati oko sat i 30 minuta. Na delovima puta kuda prolazi kamion sa bombom, biće periodično obustavljen saobraćaj.

- Što se tiče građana, ovo je bila najznačajnija faza, to je uklanjanje neeksplodiranog sredstva. Bomba je teška oko 500 kilograma, to je britanska bomba, iz savezničkog bombardovanja Beograda 1944. Ona sadrži više od 200 kilograma eksploziva i predstavljala opasnost. Na oko 2,5 metara dubine, prilikom izvođenja radovana u Beogradu na vodi. Sada se transportuje do Deliblatske peščare gde će biti uništena, to će se desiti posle devet sati - rekao je ministar Dačić za TV Pink.

Foto: screenshot pink tv

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je ranije građane u okolini gradilišta "Beograda na vodi", kod Tržnog centra "Galerija" i zgrada u delovima ulica Nikolaja Kravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Kravcova i vožda Đorđa Stratimirovića) i Bulevara Vudroa Vilsona (na delu od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića), da od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove.

Preporuka je da, ukoliko to nije izvodljivo, otvore prozore, spuste roletne i udalje se od prozora.

Lokaciju na kojoj je pronađena avio-bomba iz Drugog svetskog rata sve vreme obezbeđuju pripadnici Policijske uprave za grad Beograd. Teška je oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 220 kilograma.