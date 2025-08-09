Slušaj vest

"Bomba je bezbedno uklonjena. Ona se sad nalazi u transportu do Deliblatske peščare, to je ta druga faza, gde će biti obavljena treća faza, a to je njeno uništenje. U ovoj akciji učestvovalo je više od sto pripadnika, pre svega Sektora za vanredne situacije, ali i policije i nadležnih gradskih službi. I posle devet sati se očekuje uništenje ovog eksplozivnog sredstva", rekao je Dačić.

Dodao je da je uklanjanje avio-bombe počelo jutros u šest sati i da je u pitanju bomba britanske proizvodnje, zaostala iz savezničkog bombardovanja Beograda 1944. godine.

"Ona je ostala iz tog perioda, nije eksplodirala. 500 kg je težine, ali ima više od 200 kg eksploziva u njoj. Želim da se zahvalim svim građanima koji su poslušali naše savete i ponašali se odgovorno", rekao je Dačić koji iz Sektora za vanredne situacije pratio akciju uklanjanja bombe.

Naveo je da u Beogradu i u celoj Srbiji ima dosta neeksplodiranih sredstava iz više ratova, podsećajući da je kod Skupštine deaktivirana bomba iz Prvog svetskog rata, kao i da je u Nišu deaktivirano više bomba težih od 1000 kg iz poslednjeg NATO bombardovanja 1999. godine.

"Zato je potreban oprez i prilikom izvođenja građevinskih radova, jer ova bomba je pronađena prilikom izvođenja radova na 2,5 metra dubine. Tako da je potrebno da svi budu svesni na šta mogu naići kada izvode radove i zbog njihove bezbednosti, ali i zbog bezbednosti građana, jer može da se desi da se aktivira to sredstvo. Ovo je bila rizična stvar, zato što je veliko eksplozivno sredstvo i svaka nepažnja može da bude tragična", rekao je Dačić.

Dodao je da građani mogu da se jave Sektoru za vanredne situacije MUP-a, a podsetio je i da postoji Centar za razminiranje, kao druga institucija koja se bavi ovim pitanjima.