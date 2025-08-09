USPEŠNO UNIŠTENA AVIO-BOMBA OD 500 KILOGRAMA IZ DRUGOG SVETSKOG RATA! Uklanjanje, transport i uništenje na Deliblatskoj peščari radili pripadnici MUP-a (foto)
Pripadnici Ministrastva unutrašnjih poslova Srbije sa timovima uklonili i uništili avio-bombu koja je bila kod Beograda na vodi
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije bezbedno i efikasno, uništili su u Deliblatskoj peščari, u ataru sela Gaj, avio - bombu britanske proizvodnje "M.C. 1.000lb Mks" iz Drugog svetskog rata.
Uklanjanje, transport i uništavanje izveli su pripadnici Specijalističkog tima za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava Sektora za vanredne situacije uz podršku pripadnika policijskih uprava u Beogradu i Pančevu, PS Kovin, pripadnika Vatrogasno - spasilačke brigade, Sektora za informacione i komunikacione tehnologije, službi hitnih medicinskih pomoći iz Beograda, Pančeva i Kovina, kao i Komunalne milicije i Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“.
Avio-bomba teška 500 kilograma
Uništena avio - bomba bila je teška oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od oko 220 kilograma. Od 2010. pa do kraja 2024. godine, pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, poštujući sve bezbednosne protokole,
uništili su ukupno 35.836 neeksplodiranih ubojnih sredstava u šta spadaju avio - bombe, raketni projektili, ručne i kasetne avio - bombe, artiljerijske granate, ručni bacači, minobacačke, tromblonske, protivtenkovske i protivpešadijske mine, kao i protivavionska municija.
U periodu od 1. 1. 2025. do 8. 8. 2025. godine, Odeljenje za zaštitu od eksplozivnih ostataka rata primilo je 192 prijave o pronalasku različitih vrsta oružja.
Specijalistički timovi su izlazili na intervenciju 125 puta na 192 lokacije. Uklonjeno je i uništeno 427 komada različitih eksplozivnih ostataka rata, 296 komada streljačke municije, šest kilograma eksplozivnih materija, pet detonatorskih kapisli, jedno hemijsko sredstvo, 1.641 komad pirotehničkih sredstava i 29 inertnih sredstava.