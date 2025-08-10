Slušaj vest

Beograđane očekuju značajne izmene u saobraćaju u centralnoj gradskoj zoni zbog završnih radova koji će trajati od 11. do 18.
avgusta, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda.

Saobraćaj će biti obustavljen u Kolarčevoj ulici, ali i na delu od Kolarčeve do Trga Nikole Pašića.

Detalji privremenih saobraćajnih režima

Kako se navodi u saopštenju, vozila koja dolaze iz Prizrenske ulice moći će da nastave kroz Balkansku ulicu, ali neće moći da se
uključe na Terazije.

Privremeni režim saobraćaja na Trgu republike i u Francuskoj ulici ostaje nepromenjen u odnosu na prethodnu fazu radova.

U nastavku Ulice Terazije, kao i u Ulici kralja Milana do Ulice kneza Miloša, biće zatvorene po dve saobraćajne trake, dok će
saobraćaj u preostalim trakama biti dvosmeran.

Ove izmene značajno će uticati na protočnost saobraćaja i zahtevaju oprez vozača.

Nakon završetka radova 18. avgusta, planirano je završno asfaltiranje koje će trajati do 23. avgusta.

Tokom ovog perioda, garaža Pionirski park u Ulici Dragoslava Jovanovića neće biti dostupna korisnicima, što može dodatno otežati
parkiranje u centru grada.

Iz Sekretarijata za saobraćaj apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prate obaveštenja i privremenu signalizaciju, kao i da koriste
alternativne pravce kako bi izbegli gužve i zastoje.

Ove izmene u saobraćaju su deo šire rekonstrukcije centralne gradske zone čiji je cilj unapređenje infrastrukture i saobraćajne
povezanosti, što će doprineti boljoj protočnosti i bezbednosti u budućnosti.

