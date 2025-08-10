IZMENE SAOBRAĆAJA U CENTRU BEOGRADA OD 11. DO 18. AVGUSTA Ove ulice će od sutra biti zatvorene
Privremeni režim saobraćaja na Trgu republike i u Francuskoj ulici ostaje nepromenjen u odnosu na prethodnu fazu radova
Beograđane očekuju značajne izmene u saobraćaju u centralnoj gradskoj zoni zbog završnih radova koji će trajati od 11. do 18.
avgusta, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda.
Saobraćaj će biti obustavljen u Kolarčevoj ulici, ali i na delu od Kolarčeve do Trga Nikole Pašića.
Detalji privremenih saobraćajnih režima
Kako se navodi u saopštenju, vozila koja dolaze iz Prizrenske ulice moći će da nastave kroz Balkansku ulicu, ali neće moći da se
uključe na Terazije.
U nastavku Ulice Terazije, kao i u Ulici kralja Milana do Ulice kneza Miloša, biće zatvorene po dve saobraćajne trake, dok će
saobraćaj u preostalim trakama biti dvosmeran.
Ove izmene značajno će uticati na protočnost saobraćaja i zahtevaju oprez vozača.
Nakon završetka radova 18. avgusta, planirano je završno asfaltiranje koje će trajati do 23. avgusta.
Tokom ovog perioda, garaža Pionirski park u Ulici Dragoslava Jovanovića neće biti dostupna korisnicima, što može dodatno otežati
parkiranje u centru grada.
Iz Sekretarijata za saobraćaj apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prate obaveštenja i privremenu signalizaciju, kao i da koriste
alternativne pravce kako bi izbegli gužve i zastoje.
Ove izmene u saobraćaju su deo šire rekonstrukcije centralne gradske zone čiji je cilj unapređenje infrastrukture i saobraćajne
povezanosti, što će doprineti boljoj protočnosti i bezbednosti u budućnosti.