Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac, u nedelju, 10. avgusta 2025. godine, od 08.00 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • Neznanog junaka, neparna strana (od Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića do Sime Lozanića),
  • Koste Racina i
  • Domentijanovoj.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

