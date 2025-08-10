Bez vode
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac, u nedelju, 10. avgusta 2025. godine, od 08.00 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Neznanog junaka, neparna strana (od Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića do Sime Lozanića),
- Koste Racina i
- Domentijanovoj.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
