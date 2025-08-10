Beograd
MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Hitnu pomoć najviše zvali stariji sugrađani i hronični bolesnici poput asmatičara i hipertenzičara
Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez većih incidenata i prijavljenih saobraćajnih nezgoda.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 124 intervencije od čega je 29 bilo na javnom mestu, najčešće, kako navode, zbog lica u alkoholisanom stanju ili lakših povreda.
Za pomoć su se najviše javljali stariji sugrađani i hronični bolesnici poput asmatičara i hipertenzičara kojima, kako navode, smetaju aktuelne visoke temperature.
