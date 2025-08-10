Slušaj vest

Zbog pucanja cevi na uglu Kneza Miloša i Krunske ulice stanari okolnih ulica biće bez vode do 15 častova.

Tokom noći pukla je cev na uglu Kneza Miloša i Krunske ulice u Beogradu, pa su stanari okolnih ulica bez vode.

Sa druge strane, zbog pucanja ulične cevi u Severnom bulevaru, od 7 sati izmenjenim trasama voze autobusi na linijama 66 i 74.

Radnici "Vodovoda" su zatvorili vodu u tom delu, ali se mulj sliva i u ulicu Mije Kovačevića. Radnici gradske čistoće već su počeli čišćenje.

(Kurir.rs/RTS)

