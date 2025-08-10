Slušaj vest

Veliki požar izbio je kod Pančevačkog mosta na Paliluli. Gust dim koji se uzdizao iznad tog dela grada bio je vidljiv čak i iz udaljenijih delova Beograda.

Vatrogasno-spasilačkoj službi prijavljeno je da je u naselju blizu mosta planula baraka. Na teren su odmah poslata dva vatrogasna vozila sa osam vatrogasaca iz Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvezdara.

Požar kod Pančevačkog mosta na Karaburmi Foto: Ustupljene fotografije

Na licu mesta je utvrđeno da je vatra zahvatila više baraka, a zbog intenziteta požara, dodatno su angažovana još dva vozila sa osam vatrogasaca, kao i jedno vozilo sa dva vatrogasca iz iste jedinice.

Zahvaljujući brzoj intervenciji, vatrogasci su uspeli da obuzdaju požar i spreče njegovo dalje širenje.

