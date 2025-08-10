Beograd
VELIKI POŽAR NA PALILULI U BEOGRADU Crni gusti dim vidi se iz svih delova grada, vatrogasci sa pojačanjem na licu mesta (FOTO)
Veliki požar izbio je kod Pančevačkog mosta na Paliluli. Gust dim koji se uzdizao iznad tog dela grada bio je vidljiv čak i iz udaljenijih delova Beograda.
Vatrogasno-spasilačkoj službi prijavljeno je da je u naselju blizu mosta planula baraka. Na teren su odmah poslata dva vatrogasna vozila sa osam vatrogasaca iz Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvezdara.
Požar kod Pančevačkog mosta na Karaburmi Foto: Ustupljene fotografije
Na licu mesta je utvrđeno da je vatra zahvatila više baraka, a zbog intenziteta požara, dodatno su angažovana još dva vozila sa osam vatrogasaca, kao i jedno vozilo sa dva vatrogasca iz iste jedinice.
Zahvaljujući brzoj intervenciji, vatrogasci su uspeli da obuzdaju požar i spreče njegovo dalje širenje.
