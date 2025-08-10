Beograd
DRAMATIČNI PRIZORI NA VOŽDOVCU, GORE AUTOMOBILI: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom
Požar јe lokalizovan, a intervenciјa je u toku.
Na Voždovcu u Ulici Braće Jerković tokom večeri je izbio požar.
Na lice mesta poslato јe navalno vozilo sa 5 vatrogasaca iz VSЈ Voždovac i navalno vozilo sa 2 vatrogasca iz VSЈ Banjica.
Vatrogasci su po dolasku na lice mesta ustanovili da gore tri automobila i da su јoš tri vozila oštećena požarom.
