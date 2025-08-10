Slušaj vest

Na Voždovcu u Ulici Braće Jerković tokom večeri je izbio požar.

Na lice mesta poslato јe navalno vozilo sa 5 vatrogasaca iz VSЈ Voždovac i navalno vozilo sa 2 vatrogasca iz VSЈ Banjica.

Vatrogasci su po dolasku na lice mesta ustanovili da gore tri automobila i da su јoš tri vozila oštećena požarom.

Požar јe lokalizovan, a intervenciјa je u toku.

Kurir.rs

