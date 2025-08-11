Slušaj vest

Dečak od 15 godina starosti zadobio je ubodnu ranu nožem sinoć u 22.05 časova na Miljakovcu, u Beogradu.

Petnaestogodišnjak je prevezen u Dečiju kliniku u Tiršovoj, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

"Dečak je zadobio ubodne rane u predelu noge i prevezen je u Tiršovu. U saobraćajnoj nesreći teško je povređena ženska osoba od 25 godina, koja je prevezena u Urgentni centar", rekla je za RTS doktorka Olja Mirković.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 110 puta, od čega je 13 intervencija obavljeno na javnim mestima.

Za pomoć su se najviše javljali stariji sugrađani, srčani i hronični bolesnici.

(Kurir.rs/RTS)

