Slušaj vest

I ovoga jutra servisne informacije donose reporteri Kurir televizije koji se nalaze na gradskim ulicama. O tome kako je protekla noć za nama i koje su to najbitnije informacije za sve naše sugrađane, govorio je Pavle Ivković, reporter.

Ivković se nalazi na Trgu Republike, gde se i dalje odvijaju radovi, a taj deo puta je još uvek zatvoren za saobraćaj:

Foto: Kurir Televizija

- Ovde na Trgu i dalje traju radovi. Obavestio bih sve da je Drajzerova ulica zvanično završena, te je saobraćaj uspostavljen. Kada govorimo o radovima u centru grada, odnosno na Terazijama i Trgu Republike, oni će trajati do 18. avgusta kada počinje asfaltiranje, odnosno sa završetkom 23. avgusta. Trolejbusi saobraćaju do Slavije, dok linija 31 saobraća do Slavije, potom ide kroz Nemanjinu ulicu, Kneza Miloša i kroz Takovsku - kaže Pavle i dodaje:

- Što se tiče noći za nama, dogodila su se dva incidenta. Dečak star 15 godina uboden je nožem u Miljakovcu i prevezen je zatim u Tiršovu. Dogodila se i saobraćajna nesreća kod Umke, gde je povređena 25-godišnja devojka i ona je prebačena u Urgentni centar, a hitna pomoć je intervenisala 110 puta. Danas će bez struje biti opštine Palilula, Voždovac, Novi Beograd, Obrenovac, Surčin i Lazarevac u periodu od 08:30 do 16:00 časova.

Foto: Kurir Televizija

Reporeterka Violeta Milićević javila se iz Niša sa najnovijim servisnim informacijama iz ovog grada:

- Sudeći prema saobraćaju, godišnji odmori su se već završili, Nišlije su se vratile kući. Imamo pojačan broj turista u Nišu tokom avgusta meseca zbog festivila koji se dešava kod nas. Glavni program počinje u 12. avgusta, kada će se na četiri stejdža smenjivati mnogo svetski poznatih izvođača. Turistička organizacija Niša je u toku avgusta meseca obezbedila besplatno razgledanje grada panoramskim autobusom. On staje na Trgu Stevana Sinđelića, besplatan je i tura traje 80 minuta. Visoke temperature su i nama takođe donele pojačan posao ekipama hitne pomoći - zaključuje Milićević.

"ZAVRŠENI RADOVI U DRAJZEROVOJ ULICI, SAOBRAĆAJ JE OD DANAS USPOSTAVLJEN!" Najnovije informacije iz Beograda: Evo do kada je Trg republike zatvoren za vozila Izvor: kurir teevizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs