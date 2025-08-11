Slušaj vest

Jutarnji špic je, u nekim delovima Beograda, usporio saobraćaj, a trenutno je veći broj vozila na Gazeli.

Gužve na ovom mostu ima u oba smera. Brankov i Plavi most su prohodni, dok je saobraćaj pojačan na Pančevcu u smeru ka gradu.

Veći broj vozila je i kod Autokomande, te se saobraćaj sporije odvija i u ovom delu grada.

Nove izmene saobraćaja u centru Beograda

U Beogradu u okviru završnih radova u centralnoj gradskoj zoni u periodu od 11. do 18. avgusta doći će do izmene saobraćaja u pojedinim delovima centralne gradske zone, odnosno saobraćaj će i dalje biti obustavljen u Kolarčevoj ulici, a do obustave će doći i na relaciji od Kolarčeve ulice do Trga Nikole Pašića, saopštio je danas Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda.

Kako se navodi u saopštenju, zbog izmene saobraćaja, vozila iz Prizrenske ulice moći će da nastave Balkanskom ulicom, ali neće moći da izađu na Terazije, dok na Trgu republike i u Francuskoj ulici privremeni režim saobraćaja ostaje isti kao i tokom prethodne faze radova.

U nastavku Ulice Terazije, kao i u Ulici kralja Milana, do Ulice kneza Miloša za saobraćaj će biti zatvorene dve saobraćajne trake, dok će se u preostale dve saobraćajne trake saobraćaj odvijati dvosmerno.

Nakon 18. avgusta realizovaće se završno asfaltiranje, zaključno sa 23. avgustom.