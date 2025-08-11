Slušaj vest

U beogradski zoološki vrt stiglo je mladunče alpake koje je od prvog dana postalo atrakcija. Nakon prelepe vesti, počela je debata kako će se mladunče zvati, a odgovor je potražio novinar Kurir televizije Pavle Ivković.

Izveštaj iz Beogradskog zoološkog vrta

- Nalazim u Beogradskom zoološkom vrtu, mladunče alpake se nalazi iza mene, a kako će se mladunče zvati i kako se hrani trenutno reći će mi biolog Kristijan Ovari - najavio je svog sagovornika Pavle Ivković.

Foto: Kurir Televizija

- Alpake su najbliži rođaci kamilama, verovali ili ne, dok su kamile tamo negde u Aziji, a alpajke u Južnoj Americi. To je jedna mala, pufnasta, mekana devojčica alpake, lepe crne boje, ali je jutros doručkovala, pa se "uprasila" se malo. Ima odličnu vunu, koju koriste stanovnici peruanskih visoravni. Lakša je pet puta i kvalitetnija od ovčije vune, hipoalergena je, tako da bi i mi trebalo da razmišljamo o šalovima od alpakine vune - objasnio je sagovornik Kurir televizije.

NOVO MLADUNČE U BEOGRADSKOM ZOO-VRTU! Mila je i mekana, vuna joj je pet puta kvalitetnija od ovčije, ali kad zabaci uši unazad bolje bežite koliko vas noge nose Izvor: Kurir televizija

Biolog je potom rekao u kakvim uslovima žive u Beogradskom zoo-vrtu i zbog čega bi posetioci morali da budu na oprezu kad ih uhvati "žuta minuta".

- Naravno, mi ih ne držimo zbog vune, one su jako simpatične, ljupke životinje, jako lep ambasador svoje vrste. Njima je najveći predator puma, međutim, mi nemamo pume u zbirci, tako da mogu mirno da spavaju, ali to ne znači da ne znaju da budu prgave. Verovali ili ne, ovako mala slatka životinjica zna da bude besna i ako se tuku, to rade tim svojim malim papcima, što je stvarno smešno, a s druge strane kada su jako, jako besni, pogledaju vas duboko u oči, i kad zabace uši nazad, znači da je napunila svoj pištolj i da će da pljune. Pljuvačka alpake je vrlo gusta, lepljiva i verujte mi da jako smrdi. Ako jednom iskusite, znajte da ćete imati mesta u javnom prevozu naredna tri dana.

