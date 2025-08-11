Saobraćaj je usporen, a trenutno nema informacija o stanju učesnika nesreće.
SAOBRAĆAJKA NA ČUKARICI, STVARAJU SE MANJE GUŽVE: Desna strana jednog vozila potpuno uništena, odvaljen i točak (VIDEO)
BEOGRAD - Saobraćajna nezgoda dogodila se u Radničkoj ulici na Čukarici, zbog koje se stvaraju manje gužve.
Pričinjena je materijalna šteta na vozilu, a od siline udarca otvorio se i erbeg. Naime, desna strana vozila je potpuno uništena, a desni prednji točak je odvaljen.
Takođe napukla je šoferšajbna sa suvozačeve strane.
Saobraćaj je usporen, a trenutno nema informacija o stanju učesnika nesreće.
Kurir.rs
