BEOGRAD - Saobraćajna nezgoda dogodila se u Radničkoj ulici na Čukarici, zbog koje se stvaraju manje gužve.

Pričinjena je materijalna šteta na vozilu, a od siline udarca otvorio se i erbeg. Naime, desna strana vozila je potpuno uništena, a desni prednji točak je odvaljen.

Takođe napukla je šoferšajbna sa suvozačeve strane.

Saobraćaj je usporen, a trenutno nema informacija o stanju učesnika nesreće.

Kurir.rs

