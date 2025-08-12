Slušaj vest

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas bez vode biti deo potrošača u gradskoj opštini Voždovac zbog planiranih radova, a sutra deo potrošača u gradskoj opštini Grocka.

Navodi se da će danas bez vode do 14 časova ostati potrošači na Voždovcu u ulici Bulevaru JNA, Marije Mirčetić, Koloniji i Radomira Markovića u delu od Kolonije do Bulevara JNA.

U sredu, bez vode do 16 časova ostaće potrošači u gradskoj opštini Grocka i to u naselju Vinča koje pripada toj opštini, i to u ulicama Dunavski do, Vinčanskom, Beogradskom, Vidovdanskom, Miće Stojkovića i Đure Stojkovića.

Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak vode.