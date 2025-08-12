DANAS BEZ VODE DEO OVE OPŠTINE U BEOGRADU: Spremite zalihe, slavine suve do 14 sati
Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas bez vode biti deo potrošača u gradskoj opštini Voždovac zbog planiranih radova, a sutra deo potrošača u gradskoj opštini Grocka.
Navodi se da će danas bez vode do 14 časova ostati potrošači na Voždovcu u ulici Bulevaru JNA, Marije Mirčetić, Koloniji i Radomira Markovića u delu od Kolonije do Bulevara JNA.
U sredu, bez vode do 16 časova ostaće potrošači u gradskoj opštini Grocka i to u naselju Vinča koje pripada toj opštini, i to u ulicama Dunavski do, Vinčanskom, Beogradskom, Vidovdanskom, Miće Stojkovića i Đure Stojkovića.
Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak vode.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.