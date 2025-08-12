Beograd
U BEOGRADU TOKOM NOĆI 2 SAOBRAĆAJNE NEZGODE: Hitnu pomoć najviše zvali hronični bolesnici
Tokom noći u Beogradu desile su se dve saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Hitne pomoći.
"U toku noći imali smo dve saobraćajne nesreće. U prvoj su bile lakše telesne povrede, a u drugoj nismo zatekli nikog na licu mesta", rekao je za RTS Nebojša Josipović iz Hitne pomoći.
Dodao je i da je Hitna pomoć sinoć intervenisala 120 puta, od čega 20 puta na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
