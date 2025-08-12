Slušaj vest

Tokom noći u Beogradu desile su se dve saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Hitne pomoći.

"U toku noći imali smo dve saobraćajne nesreće. U prvoj su bile lakše telesne povrede, a u drugoj nismo zatekli nikog na licu mesta", rekao je za RTS Nebojša Josipović iz Hitne pomoći.