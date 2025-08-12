Slušaj vest

Tokom letnje građevinske sezone, Opština Zemun pokrenula je niz infrastrukturnih radova u saradnji sa Gradom Beogradom. Jedna od ključnih saobraćajnica gde se izvode radovi je i Ulica 22. oktobra u Ugrinovcima, saopšteno je iz ove opštine.

Ova ulica, na čiju rekonstrukciju se dugo čekalo, dobiće potpuno novu saobraćajnu infrastrukturu, a u toku su završni radovi na asfaltiranju 800 metara kolovoza.

Tokom rekonstrukcije radilo se na iskopu i zameni tampona, kao i na popravci atmosferske kanalizacije, zameni poklopaca šahtova i asfaltiranju kolovoza. Putari su završili radove na popravci ivičnjaka sa obe strane kolovoza.

Građani ovog naselja, ali i svi koji prolaze kroz ovu zonu mogu da očekuju sigurniju i ugodniju vožnju. Za Opštinu Zemun važno je da se poveća bezbednost i funkcionalnost saobraćaja, tako da se u saradnji sa Javnim preduzećem „Putevi Beograda” radi i na rekonstrukciji ulica Kosovske, Preradovićeve, Franje Krča, Miće Radakovića, Tošin bunar i Petra Kočića.

Kurir.rs/beograd.rs

Ne propustiteBeogradSAOBRAĆAJKA NA ČUKARICI, STVARAJU SE MANJE GUŽVE: Desna strana jednog vozila potpuno uništena, odvaljen i točak (VIDEO)
Čukarica udes
BeogradNOVO MLADUNČE U BEOGRADSKOM ZOO-VRTU! Mila je i mekana, vuna joj je pet puta kvalitetnija od ovčije, ali kad zabaci uši unazad bolje bežite koliko vas noge nose
Alpaka1.jpg
Beograd"ZAVRŠENI RADOVI U DRAJZEROVOJ ULICI, SAOBRAĆAJ JE OD DANAS USPOSTAVLJEN!" Najnovije informacije iz Beograda: Evo do kada je Trg republike zatvoren za vozila
366438_250811.00_18_51_19.Still005.jpg