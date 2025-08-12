Slušaj vest

Tokom letnje građevinske sezone, Opština Zemun pokrenula je niz infrastrukturnih radova u saradnji sa Gradom Beogradom. Jedna od ključnih saobraćajnica gde se izvode radovi je i Ulica 22. oktobra u Ugrinovcima, saopšteno je iz ove opštine.

Ova ulica, na čiju rekonstrukciju se dugo čekalo, dobiće potpuno novu saobraćajnu infrastrukturu, a u toku su završni radovi na asfaltiranju 800 metara kolovoza.

Tokom rekonstrukcije radilo se na iskopu i zameni tampona, kao i na popravci atmosferske kanalizacije, zameni poklopaca šahtova i asfaltiranju kolovoza. Putari su završili radove na popravci ivičnjaka sa obe strane kolovoza.

Građani ovog naselja, ali i svi koji prolaze kroz ovu zonu mogu da očekuju sigurniju i ugodniju vožnju. Za Opštinu Zemun važno je da se poveća bezbednost i funkcionalnost saobraćaja, tako da se u saradnji sa Javnim preduzećem „Putevi Beograda” radi i na rekonstrukciji ulica Kosovske, Preradovićeve, Franje Krča, Miće Radakovića, Tošin bunar i Petra Kočića.