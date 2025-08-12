Slušaj vest

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” vršiće sutra od 17.30 časova suzbijanje odraslih komaraca uređajima sa zemlje, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Grocka – obala Dunava od Grocke ka Vinči, Koviona, Ralja, Trešnja, Zuce, Beli potok, Avala, Pinosava, Altina 2, Banovo brdo 1, Čukarička padina i Banovo brdo, Bele vode, Julino brdo, Repište, Cerak vinogradi, Cerak, Vidikovac, Petlovo brdo, Skojevsko naselje i Kneževac, Sunčani breg, Miljakovačko brdo, Kanarevo brdo, Miljakovac 1 i 3, Dedinje, Lisičji potok i Banjica 2.

Tretman će biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalnu temperaturu i brzinu vetra. Zbog toga, ovo preduzeće apeluje na građane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe „Čistoće” koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Foto: Nebojša Mandić

Preparate koji se koriste registrovalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i upisani su u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.

„Čistoća” apeluje na građane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, zatim da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće” omoguće nesmetan rad.