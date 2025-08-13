Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka, u sredu, 13. avgusta 2025. godine, od 08.00 do 16.00 sati, bez vode će ostati deo potrošača u naselju Vinča, i to u sledećim ulicama:

  • Dunavski do,
  • Vinčanska,
  • Beogradska,
  • Vidovdanska,
  • Miće Stojkovića i
  • Đure Stojkovića.

Takođe, bez vode će ostati i potrošači u delu naselja Leštane, u Ulici Save Kovačevića (od Prvomajske do Maršala Tita) i delu Ulice Dušana Petrovića Šaneta.

Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

