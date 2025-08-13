DANAS BEZ STRUJE OVA BEOGRADSKA OPŠTINA! Isključenja počinju od 8.30 časova, proverite da li je vaša ulica na spisku!
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u ovim opštinama.
Stari grad 08:30 - 14:00
BRAĆE BARUH: 8,20A-20B,9-11,25, CARA UROŠA: 37, JEVREJSKA: 24-24,30,13, MIKE ALASA: 12-12A, SIBINJANIN JANKA: 3-9, SOLUNSKA: 12-14,5A-9, VISOKOG STEVANA: 8-18,17,
Palilula 09:00 - 14:00
PRIMORSKA: 24-24,28-30,34,19-21,25-29,
Rakovica 09:00 - 14:00
NIKOLAJEVIĆEVA: 4,8-20,7-9, PAVLA SOFRIĆA: 16,7-9,13, PLAVSKA: 2-4,3-5,9,13-15, SUNČEV BREG: 6,3,9-11,
Novi Beograd 08:30 - 11:30
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 176-186, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 155-173, NARODNIH HEROJA: 32-34,
Grocka 09:00 - 10:30
Naselje LEŠTANE: KRUŽNI PUT: BB,
Obrenovac 09:00 - 16:00
Naselje Draževac: DRAŽEVAC: 384,388-392,385-387,391, SELO: 389, STANKOVIĆA KRAJ: 386A,387A-387E,391A-391D,
Surčin 08:30 - 14:00
Naselje SURČIN: BRAĆE NIKOLIĆ: 57-59B, KANALSKA: 2-32,1-11,
Lazarevac 09:00 - 15:00
Dudovica, zaseok Zakinac prvi krak
