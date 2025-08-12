Slušaj vest

Popodnevni špic napravio je stravične gužve u saobraćaju u prestonici Srbije.

Trenutno je najveća gužva na mostu na Adi, u smeru ka Čukarici, a saobraćaj se otežano odvija.

Screenshot 2025-08-12 173632.jpg
Foto: Naxi kamere printscreen

Vozila se jako sporo kreću i u smeru Obrenovačkog puta do Sajma.

"Od Sajma do Ade mi je trebalo 40 minuta", kaže naš reporter sa lica mesta.

Screenshot 2025-08-12 173645.png
Foto: Naxi kamere printscreen

Uzrok gužvi nije saobraćajni udes, već mogući radovi na putu, i to u smeru ka Obrenovcu.

Screenshot 2025-08-12 173730.png
Foto: Naxi kamere printscreen

Slična situacija je i na Gazeli. Automobili se usporeno kreću, na ulici nema gde igla da padne.

Gužve ima i na Brankovom mostu u smeru ka centru grada.

Screenshot 2025-08-12 173742.png
Foto: Naxi kamere printscreen

U ostalim delovima grada saobraćajnice su prohodne.

Kurir/Telegraf

