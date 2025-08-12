Beograd
KOLONE U NEDOGLED, GUŽVE PARALISALE BEOGRAD Od Sajma do Ade trebaće vam 40 minuta! Evo gde je najprohodnije, ali i koje delove da izbegavate (FOTO)
Slušaj vest
Popodnevni špic napravio je stravične gužve u saobraćaju u prestonici Srbije.
Trenutno je najveća gužva na mostu na Adi, u smeru ka Čukarici, a saobraćaj se otežano odvija.
Foto: Naxi kamere printscreen
Vozila se jako sporo kreću i u smeru Obrenovačkog puta do Sajma.
"Od Sajma do Ade mi je trebalo 40 minuta", kaže naš reporter sa lica mesta.
Foto: Naxi kamere printscreen
Uzrok gužvi nije saobraćajni udes, već mogući radovi na putu, i to u smeru ka Obrenovcu.
Foto: Naxi kamere printscreen
Slična situacija je i na Gazeli. Automobili se usporeno kreću, na ulici nema gde igla da padne.
Gužve ima i na Brankovom mostu u smeru ka centru grada.
Foto: Naxi kamere printscreen
U ostalim delovima grada saobraćajnice su prohodne.
Kurir/Telegraf
Reaguj
Komentariši