Slušaj vest

U prethodne dve godine na teritoriji opštine Novi Beograduređeno je 1.800 prostora za parkiranje, od čega je 1.100 rekonstruisano, a više od 700 parkinga je novoizgrađeno.

Radovima na izgradnji ili uređenju parkinga obuhvaćene su gotovo sve lokacije na teritoriji opštine.

U Ulici Arsenija Čarnojevića, od broja 170 do broja 174 i u Ulici narodnih heroja od broja 38 do broja 40a, rekonstruisano je 15 i dograđeno 30 novih parking-mesta.

U blokovima 44 i 45 rekonstruisano je oko 400, dok je između blokova 44 i 70 dograđeno novih 50 parking-mesta.

Na potezu od Bloka 61 do 64 izgrađeno je oko 440 novih parking-mesta, dok su stanovnici blokova 70 i 70a dobili oko 400 rekonstruisanih mesta za parkiranje.

Žitelji Bloka 72 već neko vreme koriste 170 novih parkinga, a rekonstruisano je i 90 parking-mesta u veoma prometnoj Ulici Džona Kenedija.