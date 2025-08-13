Beograd
4 UDESA TOKOM NOĆI U BEOGRADU: Hitna pomoć intervenisala 130 puta, povećan broj tegoba kod hroničnih bolesnika
Tokom protekle noći u Beogradu dogodile su se četiri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo stradalih, a svi povređeni zbrinuti su na licu mesta.
Kako kažu iz Hitne pomoći, noć je protekla relativno mirno.
Lekari Hitne pomoći tokom prošle noći intervenisale su 130 puta, od čega 24 puta na javnom mestu.
Povećan broj intervencija posledica je vremenskih prilika koje ne pogoduju hroničnim bolesnicima, pa su se javljali pacijenti zbog visokog pritiska ili gušenja zbog opstruktivne bolesti pluća.
