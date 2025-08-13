Slušaj vest

Tokom protekle noći u Beogradu dogodile su se četiri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo stradalih, a svi povređeni zbrinuti su na licu mesta.

Kako kažu iz Hitne pomoći, noć je protekla relativno mirno.

Lekari Hitne pomoći tokom prošle noći intervenisale su 130 puta, od čega 24 puta na javnom mestu.