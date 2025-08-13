Slušaj vest

Ministarstvo odbrane demantovalo je navode da je pontonski most koji je povezivao Zemunski kej i Veliko ratno ostrvo demontiran zato što nije bio dobro postavljen, ističući da je taj most bio bezbedan za upotrebu.

Kako se navodi u saopštenju, na osnovu Ugovora između Rečne flotile Vojske Srbije i Turističke organizacije gradske opštine Zemun definisano je pružanje usluge postavljanja i korišćenja mosta, u trajanju do 45 dana, u periodu od 27. juna do 10. avgusta.

- U skladu sa navedenim ugovorom, pontonski most koji Rečna flotila svake godine tradicionalno postavlja kako bi tokom letnje sezone građanima omogućila pristup plaži Lido, demontiran je 11. avgusta. Ministarstvo odbrane ukazuje da sva druga tumačenja ove činjenice predstavljaju pokušaj obmanjivanja javnosti i narušavanja visokog ugleda koji Vojska Srbije uživa među građanima.