Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno davanje krvi, to mogu da urade na ovim lokacijama.

  • Loznica, Vukov dom kulture 10-15 časova
  • Novi Beograd, NIS 8:30-13 časova
  • Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradDanas imate mogućnost da na ovim mestima pokažite humanost na delu! Pomozite i nekome spasite život!
davanje krvi shutterstock_2347089099.jpg
BeogradDanas imate mogućnost da na ovim mestima pokažite humanost na delu! Pomozite i nekome spasite život!
davanje krvi shutterstock_1797626095.jpg
BeogradPokažite humanost na delu i spasite nekome život! Vaše malo nekome znači puno - evo gde to danas možete uraditi!
LOZNICA - Dobar odziv.JPG
BeogradDanas imate mogućnost da na ovim mestima pokažite humanost na delu! Pomozite i nekome spasite život!
shutterstock_2479399295.jpg