DANAS BEZ STRUJE OVA BEOGRADSKA OPŠTINA! Isključenja počinju od 8 časova, proverite da li je vaša ulica na spisku!
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u ovim opštinama.
Stari grad 08:30 - 14:00
CARA DUŠANA: 48-52,58-70,37A-39,43-51, KAPETAN-MIŠINA: 20-22,21-23A, STRAHINJIĆA BANA: 52B-56V/1,43-43A,47-57A,
Palilula 09:00 - 14:00
Naselje BORČA: BEOČINSKA: 2A-14,20-30A,11-23B,29-43B, GRGETEČKA: 16A-18R,26-30, KOSOVOPOLJSKA: 51-51B, MIHAILA ŠOLOHOVA: 66B-78,47-49A,67B-77C, PETKOVAČKA: 17,31A, ZRENJANINSKI PUT: 150A,153D-155G,
Savski venac 08:00 - 16:00
PIVLJANINA BAJA: 15-19,23-23, VELISAVA VULOVIĆA: 22-22B,11,
Novi Beograd 08:30 - 13:30
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 162-166B, PARISKE KOMUNE: 59-69, RADOJA DAKIĆA: 5, STUDENTSKA: 43-45b, TOŠIN BUNAR: 162-166,174-176A,184,188-190,
Grocka 09:00 - 14:00
Naselje KALUĐERICA: KRALJA PETRA PRVOG: BB,52-56,64,68B,13E-13V, MILOŠA MATIJEVIĆA MRŠE: 2-6,1-3C, ZORANA MAKSIĆA: 2,
Obrenovac 09:00 - 16:00
Naselje Draževac: DRAŽEVAC: 384, STANKOVIĆA KRAJ: 386A,387A-387E,391A-391D,
Obrenovac 08:30 - 17:00
Naselje SKELA: MILANA MIRČETIĆA: 1, ŠABAČKI PUT: 214,
Lazarevac 09:00 - 15:00
Vuka Karadžića br.81-94 i br.119-185.
Kurir.rs