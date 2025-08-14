Slušaj vest

Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u ovim opštinama.

Stari grad 08:30 - 14:00

CARA DUŠANA: 48-52,58-70,37A-39,43-51, KAPETAN-MIŠINA: 20-22,21-23A, STRAHINJIĆA BANA: 52B-56V/1,43-43A,47-57A,

Palilula 09:00 - 14:00

Naselje BORČA: BEOČINSKA: 2A-14,20-30A,11-23B,29-43B, GRGETEČKA: 16A-18R,26-30, KOSOVOPOLJSKA: 51-51B, MIHAILA ŠOLOHOVA: 66B-78,47-49A,67B-77C, PETKOVAČKA: 17,31A, ZRENJANINSKI PUT: 150A,153D-155G,

Savski venac 08:00 - 16:00

PIVLJANINA BAJA: 15-19,23-23, VELISAVA VULOVIĆA: 22-22B,11,

Novi Beograd 08:30 - 13:30

BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 162-166B, PARISKE KOMUNE: 59-69, RADOJA DAKIĆA: 5, STUDENTSKA: 43-45b, TOŠIN BUNAR: 162-166,174-176A,184,188-190,

Grocka 09:00 - 14:00

Naselje KALUĐERICA: KRALJA PETRA PRVOG: BB,52-56,64,68B,13E-13V, MILOŠA MATIJEVIĆA MRŠE: 2-6,1-3C, ZORANA MAKSIĆA: 2,

Obrenovac 09:00 - 16:00

Naselje Draževac: DRAŽEVAC: 384, STANKOVIĆA KRAJ: 386A,387A-387E,391A-391D,

Obrenovac 08:30 - 17:00

Naselje SKELA: MILANA MIRČETIĆA: 1, ŠABAČKI PUT: 214,

Lazarevac 09:00 - 15:00

Vuka Karadžića br.81-94 i br.119-185.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradMINISTARSTVO ODBRANE: Pontonski most u Zemunu bio bezbedan za upotrebu, Demontaža izvršena po isteku ugovora
01-lido-1721050605.jpg
BeogradLANČANI SUDAR U BORČI: Uništeno nekoliko automobila, stvaraju se zastoji
WhatsApp Image 2025-08-13 at 11.33.46_0205056c.jpg
BeogradOBOREN MOTOCIKLISTA NA NOVOM BEOGRADU: Hitna pomoć i policija na terenu
Oboren motociklista kod arene u smeru ka Novom Beogradu (1).jpeg
Beograd4 UDESA TOKOM NOĆI U BEOGRADU: Hitna pomoć intervenisala 130 puta, povećan broj tegoba kod hroničnih bolesnika
IMG_20250509_221126.jpg